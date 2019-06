Un appel suspect force à évacuer l’aéroport de Québec

Les autorités de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec conjointement avec le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont procédé à l’évacuation de l’aéroport vers 19h samedi.



Vers 21 heures, le cours normal des activités a repris selon le compte Twitter de l’aéroport:

«Les passagers et employés ont réintégré l’aérogare. Retour à la normale et reprise progressive des opérations.»



21h08 : Les passagers et employés ont réintégré l’aérogare. Retour à la normale et reprise progressive des opérations. — Aéroport de Québec (@QuebecYQB) 2 juin 2019

Paul Joncas, un voyageur rejoint par La Presse canadienne, avait indiqué plus tôt «qu’un appel suspect placé à la police» était à l’origine de l’opération.«Lors de l’atterrissage, on a vu les camions de pompiers sur le tarmac. On a été dirigé vers un secteur sécuritaire ou on est confiné avec les autres voyageurs», a -t-il indiqué, lors d’une conversation téléphonique.Vers 20 h 40, monsieur Joncas estimait qu’environ 200 voyageurs avaient été placés dans une zone sécurisée à l’intérieur de l’aérogare.Le Service de police de la Ville de Québec n’a pas offert de détails sur l’opération en cours.

D’autres détails suivront.