Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le NPD et les verts rencontrent les maires

Après la venue du premier ministre Justin Trudeau et du chef conservateur Andrew Scheer vendredi, c’est au tour, samedi, du chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, et de la chef du Parti vert, Elizabeth May, dimanche, de venir saluer les maires du Canada à Québec.

Comme ont pu déjà en témoigner les discours des chefs de parti, le congrès de la Fédération canadienne des municipalités est l’occasion de rencontres à saveur préélectorale. Des annonces concernant les prochaines élections d’octobre pourraient donc être au rendez-vous.