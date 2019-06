Les fondateurs du «Journal de Mourréal» se cherchent un avocat

Condamnés à changer le nom de leur site satirique, les fondateurs du Journal de Mourréal ont lancé vendredi un appel à tous pour trouver un avocat qui accepte de les aider à contester la décision. « Tu représentes un cabinet d’avocats en manque de publicité ? Tu es un avocat avec un faible pour les causes perdues d’avance ? […] On a besoin d’aide pour rédiger correctement notre Requête pour permission d’appeler et notre Déclaration d’appel », peut-on lire sur la page Facebook, qui a été rebaptisée en attendant « Le Journal de Marrrrde ». Le 23 mai, la juge Micheline Perrault de la Cour supérieure a conclu que Janick Murray-Hall, qui a créé le site en 2013, contrevient à la Loi sur les marques de commerce. Elle lui a ordonné de changer le nom du site et de verser 23 500 $ à Média QMI puisque la confusion avec le quotidien montréalais Le Journal de Montréal est réelle.