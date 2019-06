2 Tokyo (Japon), 26 mai 2019 | Le président des États-Unis, Donald Trump, et son épouse Melania ont assisté à une démonstration de lutte sumo. Ils étaient accompagnés du premier ministre japonais, Abe Shinzo, et de sa femme, Abe Akie. L’événement s’est tenu dans le cadre du tournoi de sumo de Tokyo, au Ryogoku Kokugikan, où le président américain a remis une coupe. Lors de sa visite au pays du Soleil-Levant, Donald Trump a été le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur et l’impératrice Masako. Les négociations concernant l’ouverture du marché japonais aux produits américains ont été reportées en juillet, après des élections sénatoriales. Brendan Smialowski Agence France-Presse