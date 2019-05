Michel Cadotte condamné à deux ans moins un jour d'emprisonnement

Reconnu coupable d’homicide involontaire après avoir étouffé sa femme atteinte d’Alzheimer, Michel Cadotte devra purger une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement a tranché une juge mardi.

« Cette affaire est unique […] Le Tribunal en arrive à là conclusion qu’on peut qualifier les gestes de quasi-meurtre bien plus que de quasi-accident », a indiqué la juge Hélène Di Salvo de la Cour supérieure du Québec. « Le Tribunal conclut que la peine d’emprisonnement rencontrerait les fins de la justice », a-t-elle affirmé.

Michel Cadotte, qui a été l’aidant naturel de sa femme pendant près de dix ans, avait admis l’avoir étouffé pour mettre fin à ses souffrances en février 2017.

La Couronne réclamait une condamnation de meurtre au deuxième degré, mais le jury s’est rangé du côté de la défense qui a plaidé que l’état d’esprit de M. Cadotte était perturbé par une dépression majeure lorsqu’il a mis fin aux jours de Jocelyne Lizotte. M. Cadotte a été reconnu coupable d’homicide involontaire en février dernier.

Lors des observations sur la peine, la juge Di Salvo avait confié que la décision sur la peine à imposer à M. Cadotte serait l’une des plus difficile de sa carrière.

« Je sais que ma décision ne fera pas l’unanimité. Je ne vais pas ramener Jocelyne [Lizotte], je ne vais pas ramener sa santé, je ne vais pas effacer la maladie d’Alzheimer ni les CHSLD, et je ne vais pas refaire la Loi sur l’aide médicale à mourir », avait-elle prévenu lors des observations sur la peine, en mars. C’est que la défense et la Couronne réclament des peines diamétralement opposées, la première demande une probation de six mois, tandis que la deuxième huit ans d’emprisonnement.