Les pesticides en commission

Aujourd’hui à Québec débute une commission parlementaire chargée d’examiner l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement. Scientifiques, experts et intervenants du milieu agricole seront interrogés publiquement par les députés de tous les partis.

Les audiences menées par la Commission parlementaire de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles visent à analyser les problèmes posés par les pesticides sur la santé et l’environnement, mais aussi à étudier « les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ».

La commission ne s’attardera toutefois pas sur l’indépendance des agronomes et de la recherche en agriculture — la Coalition avenir Québec (CAQ) avait en effet refusé cette proposition lors de l’étude du mandat en mars dernier.