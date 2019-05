La vie privée à l’ère du «Big Data»

Des élus canadiens et provenant de dix autres pays examineront les façons de protéger la vie privée des citoyens et les démocraties à l’ère des nouvelles technologies. Dès lundi, et durant trois jours, le Grand Comité international sur les mégadonnées, la protection des renseignements personnels et la démocratie se réunira à Ottawa.



Des experts montreront comment les gouvernements peuvent prévenir l’utilisation des réseaux sociaux pour porter atteinte à la vie privée, diffuser de fausses informations et manipuler les résultats d’élections.