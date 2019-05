Quoi retenir de la fin de semaine?

La CAQ veut un Québec moins dépendant du pétrole

Diminuer la dépendance du Québec au pétrole de 40% d’ici 2030. C’est le souhait qu’a formulé le premier ministre François Legault dans une annonce faite au terme du conseil général de la Coalition avenir Québec, dimanche.

«Je veux être bien clair: on l’a reçu, le message entre autres des jeunes: on doit en faire plus aussi ici au Québec [pour lutter contre les changements climatiques]. Puis, on va le faire !» a lancé M. Legault. Il faisait référence notamment aux jeunes qui ont érigé un campement samedi devant l’hôtel du centre-ville de Montréal où s’étaient rassemblés les caquistes.

Présent au rassemblement, l’instigateur du Pacte pour la Transition, Dominic Champagne a semblé satisfait de ce tournant vert. Selon lui, M. Legault s’est pour la première fois montré non seulement «convaincu» de l’urgence d’agir pour le climat, mais également «convaincant».