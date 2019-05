5 Cannes (France), 21 mai 2019 | Les acteurs Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, le réalisateur, scénariste, producteur et acteur Quentin Tarantino et l’actrice Margot Robbie, à leur arrivée pour assister à la représentation du film Once Upon a Time... in Hollywood. Il s’agit du plus récent long métrage de Quentin Tarantino, qui a été présenté lors du 72e Festival de Cannes, sur la Côte d’Azur. Le film sortira en salles le 26 juillet prochain au Canada. Christophe Simon Agence France-Presse