La Cour suprême veut mieux protéger les femmes autochtones victimes d’agression sexuelle

Les femmes autochtones, en particulier celles oeuvrant dans l’industrie du sexe, font encore l’objet de stéréotypes de la part du système judiciaire. Pour cette raison, la Cour suprême du Canada invite à l’avenir les juges présidant à des procès pour agressions sexuelles impliquant celles-ci à donner aux jurés une « directive expresse » pour contrecarrer ces préjugés.

« J’estime que notre système de justice pénale et tous ceux qui y participent doivent prendre des mesures raisonnables pour s’attaquer de front aux partis pris, aux préjugés et aux stéréotypes systémiques dont sont victimes les autochtones, et plus particulièrement les femmes et les travailleuses du sexe autochtones », écrit le juge Michael Moldaver dans le jugement R. c. Barton rendu vendredi. « Les juges de première instance seraient bien avisés de donner une directive expresse visant à contrecarrer les préjugés contre les femmes et les filles autochtones. »

Nous vivons à une époque où les mythes, les stéréotypes et la violence sexuelle contre les femmes — particulièrement les femmes autochtones et les travailleuses du sexe — font hélas partie du quotidien. Notre société n’a toujours pas saisi l’ampleur véritable de ces problèmes profondément enracinés et leurs conséquences dévastatrices.

Il n’y a pas « de formule magique » quant au contenu de cette directive destinée aux jurés, continue M. Moldaver, mais elle devrait probablement rappeler que les autochtones ont subi « une longue période de colonisation et un racisme systémique ». Elle devrait aussi viser à dissiper les stéréotypes, notamment que les travailleuses du sexe autochtones ne sont pas « des objets sexuels destinés à procurer du plaisir aux hommes » ou que ces femmes n’acceptent pas d’emblée qu’il puisse « leur arriver quelque chose de mal parce qu’elles font un travail dangereux ».

Ce rappel à l’ordre du plus haut tribunal du pays survient dans le cadre du procès pour meurtre de David Barton. M. Barton, un déménageur à forte carrure qui était de passage à Edmonton, avait retenu les services sexuels de Cindy Gladue, une femme autochtone de 36 ans. Les deux ont eu des rapports sexuels la première nuit. Aux termes de la seconde nuit, Mme Gladue a été retrouvée morte au bout de son sang dans une baignoire. Elle avait une déchirure à la paroi vaginale de 11 cm.

La Couronne a plaidé que M. Barton avait utilisé un objet tranchant pour pénétrer Mme Gladue dans l’intention de lui causer des blessures graves ou de la tuer. La défense a plutôt soutenu que M. Barton avait pénétré Mme Gladue avec ses doigts placés en cône et que la victime était consentante puisque les deux s’étaient adonnés à la même pratique la première nuit. M. Barton a relaté qu’il l’avait pénétrée plus vigoureusement de cette manière la seconde nuit et que le rapport sexuel avait pris fin lorsque Mme Gladue avait commencé à saigner.

M. Barton avait été acquitté, mais la cour d’appel avait réclamé un nouveau procès au motif que le juge de première instance avait erré dans ses instructions au jury. C’est que le « bouclier » de protection prévu dans le Code criminel dans les causes d’agressions sexuelles n’a pas été activé.

Ce « bouclier » prévoit que dans de telles causes, la défense ne peut invoquer en preuve le comportement sexuel antérieur de la victime si c’est pour miner la crédibilité de celle-ci ou prouver qu’elle était, à cause de ce passé, plus susceptible d’avoir consenti aux activités sexuelles reprochées. Cette preuve peut être admise, mais seulement après en avoir fait la demande au juge. Le juge doit alors tenir une audience à huis clos et appliquer un test à trois critères prévus dans le Code criminel. Ce test vise à déterminer notamment si ce passé sexuel que l’accusé cherche à évoquer a un rapport avec un élément de la cause.

Or, le juge présidant au procès de M. Barton n’a pas appliqué ce test. L’accusé a rappelé que c’est la Couronne elle-même qui a évoqué le statut de « prostituée » de Mme Gladue et qui a, ce faisant, « ouvert la porte à l’admissibilité de l’ensemble de son témoignage concernant le comportement sexuel antérieur de Mme Gladue sans avoir à passer au préalable par le filtre ».

La Cour suprême tranche que ce n’est pas le cas. Même si la Couronne n’a pas demandé l’application du « bouclier », le juge au procès aurait dû le faire. Et le juge, écrit la Cour suprême, aurait dû donner des instructions à l’avenant au jury. « En l’absence d’une telle directive, le jury a été laissé à la dérive dans une mer d’inférences périlleuses et inacceptables. »

Le jugement de la Cour suprême est partagé : trois juges se rangent du côté de M. Moldaver pour la majorité, tandis que trois marquent leur dissidence. Tous réclament un nouveau procès, mais la majorité réclame qu’il porte seulement sur une accusation moindre d’homicide involontaire coupable, alors que la minorité aurait voulu qu’il porte sur une accusation de meurtre.

Le juge Moldaver explique que le jury n’a pas retenu la preuve de la Couronne selon laquelle un objet tranchant avait été utilisé et que les erreurs dans les directives données n’affectent pas cet aspect du procès. (L’objet tranchant n’a jamais été retrouvé.) Le nouveau procès ne peut donc pas porter sur une intention meurtrière. La minorité estime que cette erreur de directive a teinté l’ensemble du procès et qu’il doit donc être repris sur les mêmes prémisses de départ.

Rappel à l’ordre

Au final, M. Moldaver signe avec ce jugement un rappel à l’ordre de tout le système de justice.

« Nous vivons à une époque où les mythes, les stéréotypes et la violence sexuelle contre les femmes — particulièrement les femmes autochtones et les travailleuses du sexe — font hélas partie du quotidien. Notre société n’a toujours pas saisi l’ampleur véritable de ces problèmes profondément enracinés et leurs conséquences dévastatrices », écrit-il en guise d’ouverture.

« [Mme Gladue] était une mère, une fille, une amie et une membre de sa collectivité. Sa vie comptait. Elle avait de la valeur. Elle était importante. Elle était aimée. Son statut de femme autochtone travaillant dans l’industrie du sexe n’y changeait rien du tout. Mais comme le démontrent les présents motifs, le système de justice pénale n’a pas tenu sa promesse de lui accorder l’entière protection de la loi et l’a, par conséquent, laissé tomber. »