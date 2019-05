Cannes, dernier jour compétitif

Le 72e Festival de Cannes tire à sa fin. Pour clore la compétition, les programmateurs ont choisi It Must Be Heaven, de l’unique Elia Suleiman, le cinéaste palestinien derrière Intervention divine (Prix du jury 2002), et Sybil de Justine Triet, réalisatrice de la nouvelle génération du cinéma français, selon les Cahiers du cinéma.

Cependant, les yeux seront davantage tournés vers Sylvester Stallone, invité à donner un cours de maître. Le palmarès 2019, lui, est attendu samedi.