Une projection pour Tarantino

Vingt-cinq ans après avoir remporté la Palme d’or au Festival de Cannes, Quentin Tarantino présentera aujourd’hui son prochain film sur la Croisette : Once Upon a Time in… Hollywood. Leonardo DiCaprio, qui incarne une vedette western, et Brad Pitt, sa doublure, partagent la vedette dans ce film se déroulant en 1969 à Hollywood.

Lundi, le cinéaste a exhorté les spectateurs qui verraient son nouveau film en exclusivité à ne pas révéler d’éléments qui pourraient miner l’expérience des autres. Le cinéma, a-t-il écrit sur Twitter, «est le périple de découvrir une histoire pour la première fois».