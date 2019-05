Quoi retenir de la (longue) fin de semaine?

La bataille des pro et des anti-avortement

Le droit à l’avortement recule aux États-Unis. Mais recule-t-il au point d’être menacé? La Cour suprême conservatrice modelée par Donald Trump fait rêver la droite religieuse d’une limitation de l’avortement.

Avec le vote par les États américains de lois restreignant l’avortement, avec en chef de file l’Alabama, les «pro-vie» comptent sur la contestation de ces nouvelles réglementations et sur une bataille judiciaire pour que leur cause remonte jusqu’à la Cour suprême, qui devra alors décider de casser, ou pas, l’arrêt «Roe c. Wade», qui a légalisé l’avortement aux États-Unis en 1973.