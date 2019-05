Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Essoufflement des gilets jaunes ?

Depuis combien de samedis manifestent-ils déjà, les gilets jaunes ? Vingt-sept. Mais ce vingt-septième rendez-vous consécutif, six mois après le premier, marquera-t-il le début d’une fin ?

Comme le 26e samedi n’avait pas été très rassembleur (18 600 manifestants, le nombre le plus bas), d’aucuns prétendent que la révolte s’éteint. Le président Emmanuel Macron parlait même, cette semaine, d’un mouvement qui « n’a plus de débouché politique ». Et si ce commentaire les piquait au vif ?