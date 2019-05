3 Jérusalem (Israël), 15 mai 2019 | Les drapeaux d’Israël et des États-Unis ont été diffusés sur les murs des remparts de la Vieille Ville de Jérusalem. Une projection destinée à marquer le premier anniversaire du transfert de l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem. Un an plus tard, une seule autre ambassade a déménagé dans la ville sainte, soit celle du Guatemala. L’an dernier, plus de 60 Palestiniens ont été tués le long de la frontière, lors d’une journée qui accueillait à la fois les commémorations de la Nakba et la protestation contre l’inauguration de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem. Ahmad Gharabli Agence France-Presse