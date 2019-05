Le Québec face à ses paradoxes

Heureux de vivre dans une société composée d’une diversité de groupes culturels et religieux, les Québécois sont aussi méfiants par rapport à eux : 47 % des répondants d’un nouveau sondage estiment ainsi que leur « mode de vie est menacé » par la présence d’immigrants issus de ces minorités. Et c’est l’islam qui suscite le plus de malaise dans ce portrait.

« Les gens ont cette capacité de dire qu’on aime la diversité, mais avec des limites, et parfois des limites importantes accompagnées de préjugés », remarque Jack Jedwab, directeur de l’Association d’études canadiennes (AEC), qui a commandé le sondage à la firme Léger.

Celui-ci a été mené en amont des consultations particulières sur le projet de loi 21 sur la laïcité. Présentée vendredi au Devoir et à la Gazette, l’analyse des données du coup de sonde met en lumière une profonde division générationnelle sur la question des signes religieux. Mais elle révèle aussi une série d’« ambiguïtés » par rapport aux religions minoritaires, note M. Jedwab.

Par exemple, seuls 28 % des répondants ont dit avoir une opinion positive de l’islam (contre 60 % par rapport au catholicisme). Les musulmans sont mieux perçus que leur religion (37 %), mais ils demeurent loin des catholiques (66 %). Le hidjab suscite pour sa part 28 % d’opinion positive, alors que la croix est bien vue par 55 % des répondants.

Un Québécois sur trois pense aussi que l’islam est une religion dont les fidèles tentent « de convaincre tout le monde d’adhérer à leur groupe religieux » (52 % ont répondu non à cette question). On soupçonne beaucoup moins le prosélytisme dans le christianisme (16 %) ou le judaïsme (13 %).

Menacé ?

Plus largement, 47 % des répondants ont indiqué croire que leur « mode de vie est menacé par la présence d’immigrants issus de minorités religieuses » — c’est là une question qui divise, car 45 % ne voient pas de menace. L’idée d’interdire le port de signes religieux visibles dans les espaces publics (et non seulement pour certains employés de l’État durant l’exercice de leurs fonctions) reçoit notamment l’assentiment de 43 % des personnes interrogées.

Globalement, un Québécois sur quatre (26 %) dit être d’accord avec l’idée que « les minorités religieuses devraient être encouragées à renoncer à leurs coutumes et à leurs traditions ».

On peut toutefois lire cette donnée à l’envers et relever que les deux tiers des Québécois (64 %) pensent précisément le contraire. Ou encore qu’un nombre égal de répondants disent « aimer vivre » dans une société composée de plusieurs groupes religieux et culturels. Même chose pour l’affirmation voulant que « notre société tolère et accepte les coutumes et les traditions des minorités religieuses », approuvée par 66 % des répondants.

Contradictoires, les Québécois ? M. Jedwab rappelle d’abord qu’ils n’ont pas l’apanage des paradoxes. « Mais ce n’est pas toujours logique », reconnaît-il. Le chercheur avance qu’il « pourrait être intéressant que le premier ministre Legault propose d’investir des fonds dans le combat » contre les préjugés racistes.

Les jeunes rejettent le PL21

Les Québécois demeurent par ailleurs résolument favorables au projet de loi 21 (PL21), montre le sondage Léger — ce qui confirme les conclusions de plusieurs autres coups de sonde.

Près des deux tiers des répondants (63 %) soutiennent l’idée d’interdire les signes religieux aux policiers, aux gardiens de prison et aux juges (le projet de loi ne vise pas spécifiquement les juges, mais demande au Conseil de la magistrature « d’établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État »). Près de six Québécois sur dix (59 %) sont aussi favorables à l’interdiction des signes religieux pour les enseignants des écoles publiques.

Sauf que ces résultats cachent une profonde division entre les Québécois plus jeunes et ceux plus âgés. Ainsi le groupe des 18-24 ans est-il favorable à ce que les enseignants puissent porter des signes religieux (49 % pour et 33 % contre), alors que les 55-64 ans sont tout à fait opposés à cette idée (20 % pour et 71 % contre).

Une même division s’observe en ce qui concerne le port de signes religieux par les juges et les policiers : les 18-24 ans y sont plutôt favorables (46 % pour et 36 % contre), alors que les 55 ans et plus sont contre à 78 %.

C’est là un clivage que l’on peut voir à plusieurs endroits dans le sondage. Quand on leur demande si « les fonctionnaires qui portent des signes religieux [au travail] imposent leurs valeurs », une majorité de Québécois (56 %) répond non. Mais deux fois plus de répondants du groupe 55-64 ans ont dit oui (41 %) que de répondants âgés de 18 à 24 ans (20 %).

D’autres résultats du sondage seront dévoilés la semaine prochaine — notamment la perception plus précise des anglophones sur ces questions, de même qu’un volet national.

Le sondage a été mené en ligne du 3 au 7 mai auprès de 1212 Québécois. Il n’y a pas de marge d’erreur applicable, mais un échantillon probabiliste de 1000 répondants a une marge d’erreur de 3,09 % dans 19 cas sur 20.