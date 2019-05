Action collective des Courageuses contre Rozon: la Cour rendra son jugement plus tard

La Cour d’appel a pris en délibéré le sort de l’action collective des Courageuses contre le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon. Les trois juges qui ont entendu la cause rendront donc leur jugement plus tard. L’avocat de M. Rozon, Raymond Doray, a tenté au cours de la matinée de faire infirmer le jugement qui a permis à l’action collective des femmes, autorisée en mai 2018, d’aller de l’avant. C’est ce jugement que M. Rozon tente de faire casser en appel. Le groupe de femmes qui l’accusent de harcèlement et d’agressions sexuelles veut le poursuivre pour lui réclamer des dommages pour ce qu’elles allèguent avoir subi. Selon elles, M. Rozon aurait fait au moins 20 victimes sur une période de 34 ans, de 1982 à 2016, ce que réfute fermement le producteur.