Inondations: l’urgence se déplace au Témiscamingue

Les Forces armées canadiennes élargissent leur mandat d’intervention au Québec au-delà de l’urgence pour participer au rétablissement pendant que les ravages de la crue historique de 2019 se font de plus en plus sentir vers le nord, notamment dans le Pontiac et au Témiscamingue, comme cela était prévisible. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé lundi à Montréal que les militaires demeureront sur place pour continuer d’épauler leurs concitoyens pour la dure tâche qui les attend une fois que l’eau se sera retirée. Les militaires pourront ainsi assister les autorités locales pour le ramassage de sacs de sable et autres remparts, mais aussi pour la remise en état de stations de pompage et d’usines de traitement des eaux.