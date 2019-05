Quel avenir pour le soccer en Amérique du Nord?

Le propriétaire de l’Impact de Montréal, Joey Saputo, et le président et chef de la direction de l’équipe, Kevin Gilmore, rencontreront Don Gerber, le commissaire de la Major League Soccer (MLS) ce midi à Montréal. Les trois hommes doivent prendre part à une table ronde concernant l’avenir du soccer à Montréal et, plus largement, en Amérique du Nord.

La discussion dérivera certainement sur l’avenir de l’Impact de Montréal, qui tente de ravir le cœur des Montréalais et des Québécois. Kevin Gilmore s’est donné trois ans pour amener l’Impact au niveau des dix meilleures équipes de la ligue.

Le défi reste de taille alors que Joey Saputo annonçait fin 2018 que l’équipe perd de 11 à 12 millions de dollars par année et que l’appui du milieu des affaires et des partisans est plus que nécessaire pour remplir le stade Saputo et atteindre la rentabilité.