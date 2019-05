Quoi retenir de la fin de semaine?

Attaque meurtrière au Burkina Faso

Six personnes, dont un prêtre, ont perdu la vie dimanche matin lors d’une attaque dans une église catholique à Dablo, dans le nord du pays. Selon des sources locales, l’attaque a été menée pendant la messe par un « groupe d’hommes armés estimé entre vingt et trente », et les assaillants ont ensuite mis le feu à l’église, pillé une pharmacie et plusieurs autres magasins avant de prendre la fuite à bord de véhicules.

Depuis quelques années, le Burkina Faso est le théâtre d’attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières.