Les jeunes trans surreprésentés chez les itinérants de la métropole

Taux de suicide, toxicomanie et itinérance explosent chez les jeunes trans et non binaires. Montréal vient de se doter d’une clinique de rue pour mettre fin à cette spirale infernale et combler un manque criant dans les services de santé.

C’est l’histoire d’une chute qui n’en finit plus. D’abord, l’intimidation à l’école, les notes qui dégringolent, l’abandon scolaire, puis le départ pour la grande ville, où tout devrait mieux aller. Mais la souffrance sourde continue de coller à la peau. Un jour, tout bascule : tentative de suicide, transport à l’urgence, déboulant en zigzag dans les dédales d’un système de santé, plus habitué à traiter les crises cardiaques que la détresse identitaire.

« Tous mes amis ont eu des idées suicidaires. Mais on dirait qu’il n’y a pas de place pour nous dans le système de santé. Moi, j’ai eu de l’aide. Eux, ils n’ont pas de médecin ou de psy qui les comprennent, et ils commandent leurs médicaments sur Internet », affirme Sabrina, une jeune femme trans de 24 ans, qui a réchappé d’une longue dégringolade.

Sabrina fait partie des 25 jeunes qui ont pu compter depuis janvier sur la nouvelle Clinique Trans, ouverte en janvier dernier par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, dans le cadre du programme destiné aux jeunes de la rue.

En décembre 2017, la Dre Anne-Sophie Thommeret-Carrière, omnipraticienne à la Clinique Jeunes de la rue, se heurte pour la première fois à cette réalité. « Mon premier patient est arrivé en me disant : “Je ne suis bien nulle part, je vais me suicider. Faites quelque chose.” », dit-elle. Un patient rebuté par un système de santé qui n’a pas pris au sérieux son appel à l’aide, sa demande pour recevoir des hormones et pour mettre fin à l’incompatibilité entre son sexe à la naissance et son identité de genre.

« Il y a des personnes trans qui décèdent par suicide sur les listes d’attente pour obtenir l’hormonothérapie, lance la Dre Thommeret. Ce n’est pas une maladie, être trans, c’est la dysphorie qui crée la souffrance, et c’est ça qu’il faut traiter rapidement ! »

C’est ce non-sens qui a forcé la Clinique Jeunes de la rue à ouvrir un programme pointu pour ces jeunes en pleine crise d’identité, de plus en plus nombreux.

Un phénomène croissant

Sur la rue, à Montréal comme ailleurs, on observe une proportion démesurée de jeunes trans, hommes, femmes ou non binaires, parmi les sans-abri. « Même si ce n’est pas la majorité, les trans sont surreprésentés (dans la rue). Or, entre 14 et 25 ans, c’est un moment crucial dans leur développement. L’itinérance a le potentiel de compromettre leur avenir », explique Matthieu Tancrède, infirmier praticien spécialisé au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Si l’ouverture de la Clinique Trans est trop récente à Montréal pour mesurer le phénomène dans la métropole, une étude pancanadienne menée en 2016 par le Homeless Hub de Toronto a déjà chiffré à 30 % la proportion de personnes LGBTQ chez les jeunes itinérants de moins de 25 ans.

En octobre 2018, on apprenait que plus de la moitié des jeunes hommes trans de 11 à 19 ans, 30 % des jeunes femmes trans et près de 42 % des jeunes non binaires avaient tenté de mettre fin à leurs jours, selon une étude publiée par l’American Academy of Pediatrics. La même année, l’enquête du National Transgender Discrimination Survey, aux États-Unis, révélait que 19 % des patients trans et non binaires se sont vu refuser l’accès à des soins à l’hôpital ou par leur médecin en raison de leur identité de genre ; 28 % avaient été harcelés et 2 % carrément violentés.

Affronter le système

Sabrina confie, elle aussi, « fuir les hôpitaux comme la peste ». Pourquoi ? « Il faut avoir une évaluation chez un sexologue ou un psychiatre au privé pour obtenir des hormones. C’est comme si on devait se justifier d’être assez trans à leur goût, comme s’ils savaient mieux que moi si je suis trans », dit-elle.

C’est sans compter le dérapage survenu après son appel à l’aide logé à un centre de crise pour le suicide. « Les policiers sont débarqués, m’ont brassée, ont ri de moi parce que je pleurais, et m’ont traitée “comme un gars”. »

La méconnaissance de la réalité trans et non binaire dépasse encore souvent médecins, personnel hospitalier, policiers et ambulanciers. La peur du rejet, d’être scruté comme un objet étrange ou de la discrimination amène bon nombre de personnes trans à reporter leurs visites médicales ou à ne pas consulter du tout, selon une étude publiée dans Transgender Health en 2017. Ce faisant, elles sont trois fois plus à risque de sombrer dans la dépression que la population générale.

« Imaginer un jeune de la rue, déjà instable, devoir payer pour obtenir une évaluation psychologique, en cabinet privé, ou attendre des mois pour une évaluation à l’hôpital, ça ne tient pas la route. Ici, on réclame un consentement éclairé du patient, sans avoir à passer par l’hôpital », explique l’infirmier Matthieu Tancrède.

L’équipe de la Clinique Trans a été formée pour entourer ces jeunes pour qui la transition vers une autre identité est souvent un des seuls remèdes aux souffrances vécues depuis des années. « Pour certains, la dysphorie est clairement identifiée et à la source de la souffrance, alors que pour d’autres, ça fait longtemps que ça couve, mais c’est difficile pour eux d’arriver à cette évidence-là », explique Élaine Polflit, chef par intérim de l’administration des programmes des équipes Itinérance.

Des soins ciblés

Au fil des rencontres, le diagnostic se peaufine et, très souvent, des traitements hormonaux sont nécessaires pour apaiser la dysphorie de genre.

« Pour plusieurs trans, avoir des règles ou une érection matinale, c’est un rappel quotidien qu’ils sont nés dans le mauvais corps. Pour cela, les hormones agissent très vite et ont rapidement un effet bénéfique sur leur détresse », explique la Dre Thommeret.

Les jeunes sont ensuite conseillés par des psychologues, aidés pour mettre fin à leurs dépendances, pour se trouver un toit, un travail, et s’ils le souhaitent, pour changer leur état civil.

Pour Sabrina, après son passage épique à l’hôpital, la Clinique Trans a eu l’effet d’une bouée de secours. « Aller à l’hôpital, où on m’appelait monsieur Sabrina, c’était humiliant, déshumanisant. Je n’y allais plus, je laissais les problèmes de santé s’accumuler. Ici, ils m’ont écoutée. Avec les hormones, mon corps et mes comportements ont commencé à changer », dit celle qui bénéficie maintenant d’une formation en entreprise grâce à la clinique.

À la Clinique Trans, Sabrina se fait maintenant appeler Sabrina. Par tout le monde, réceptionnistes et dentiste compris. « Ici, on les accueille en se disant qu’il n’y a pas que deux boîtes, monsieur ou madame, et que le spectre est bien plus large que cela. Il y a aussi des non binaires, des patients qui veulent se faire enlever les seins, mais veulent garder leur nom féminin. »

Bientôt, Sabrina espère pouvoir changer son nom à l’état civil. Ce sera un grand pas. « À la clinique, je me sens bien. Sinon, je sors peu de chez moi. Parce que partout où je vais, ça reste encore difficile d’être dans une société qui n’est pas faite pour moi. »

Besoin d’aide ? Contactez la ligne d’écoute 1-866-APPELLE.