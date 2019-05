3 Rafah (Bande de Gaza, Palestine), 8 mai 2019 | Une famille palestinienne rompt son jeûne du ramadan, à côté des débris de sa demeure ravagée par un récent raid aérien de l’armée israélienne. Le 6 mai dernier marquait le début du mois du jeûne du ramadan pour plus d’un milliard de musulmans à travers la planète. Durant ce mois sacré, les croyants s’abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil, tout en portant une attention particulière à leurs gestes et à leurs habitudes. Les dons charitables et l’aide envers les plus démunis sont aussi grandement encouragés. Par ailleurs, Israël a intensifié ses attaques contre la bande de Gaza dans la dernière semaine, après que le premier ministre Benjamin Nétanyahou eut ordonné la poursuite de « frappes massives » contre le territoire palestinien. Said Khatib Agence France-Presse