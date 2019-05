Le gouvernement Legault annoncera vendredi que la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera reconstruite avant le printemps prochain. Une conférence de presse des ministres Benoit Charette, Andrée Laforest et Sylvie D’Amours et est prévue dans la municipalité en après-midi.

La Ville aura donc le feu vert pour effectuer des travaux d’urgence qui viseront à stabiliser et réparer la digue qui a cédé lors de la dernière crue printanière.

La reconstruction de la digue fait l’objet d’un débat depuis l’évacuation inopinée de 6000 résidents le 27 avril dernier. Des sinistrés désirent pouvoir rester dans le quartier à condition qu’une nouvelle digue plus haute et plus robuste soit construite.

Jeudi soir, c’était près de 5500 personnes qui étaient toujours chassées de leur logis dans la municipalité des Laurentides, selon les données du portail Urgence Québec.

Le premier ministre François Legault a créé la semaine dernière un comité interministériel présidé par la vice-première ministre Geneviève Guilbault pour répondre aux besoins des sinistrés et se préparer à une possible crue des eaux l’an prochain. Le comité s’est réuni pour la première fois mercredi.