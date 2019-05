Uber, du côté de la Bourse

L'entreprise sillonne les rues du monde; désormais, les investisseurs du monde la suivront à la trace. Uber fait son entrée à Wall Street vendredi au prix de 45 dollars l'action. On estime que sa valeur en Bourse tournera entre 75 et 82 milliards.

Son entrée sur les marchés ne fait cependant pas que des heureux. Ses chauffeurs, notamment ceux de San Francisco et de New York, ont fait la grève jeudi pour dénoncer l'écart entre leur rémunération et les éventuels gains des futurs actionnaires.