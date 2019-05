Boulangers, entre l’ombre et la lumière

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

De nouvelles adresses de plus en plus nombreuses, des files d’attente les samedis matin : les boulangeries artisanales connaissent depuis quelques années un engouement grandissant. Après les chefs, les sommeliers, les mixologues… les boulangers sont-ils en train de devenir les nouvelles « vedettes » de l’alimentation québécoise ?

«Mettons [que le chef] Antonin Mousseau Rivard entre ici, plusieurs personnes vont dire : “Hey, c’est Antonin !” Moi, si j’entre [au Mousso] et que quelqu’un me reconnaît, c’est peut-être parce qu’il m’a déjà vu au IGA ! » raconte, en plaisantant, Julien Roy, copropriétaire de la boulangerie Automne à Montréal. Alors que la microboulangerie est de plus en plus reconnue, ses artisans refusent l’étiquette de « vedettes ». Trop humbles, les boulangers ? Peut-être.

« C’est vrai que ce n’est pas glamour, un boulanger ! » reconnaît à son tour Martin Falardeau, de la Meunerie urbaine, dans Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Pour lui, la reconnaissance vient surtout des clients en boutique. « Les gens nous disent comment ça a changé leur vie, une boulangerie. Un des plaisirs qu’on a, c’est de voir des enfants plus excités que dans un McDonald’s. »

« Ça va être long avant qu’on ait ce statut [de vedette] là, si un jour on l’a, dit Julien Roy. Et moi, ça ne me dérange pas qu’on l’ait jamais ! » affirme-t-il, en riant, dans son commerce de Rosemont–La Petite-Patrie, ouvert en 2016.

Pour le jeune boulanger — qui a déjà goûté à la reconnaissance internationale en ayant été nommé Meilleur apprenti au 4e Mondial du pain, tenu en France en 2013, alors qu’il travaillait à la boulangerie Le Pain dans les voiles avec Martin Falardeau —, l’explication est simple : c’est un métier de l’ombre (encore beaucoup de travail est fait la nuit et il n’y a pas de contact direct avec les clients) et le processus prend du temps. « Ce qui est important pour moi, c’est que la place fonctionne bien, que mes employés soient heureux, qu’on puisse engager toujours plus de monde parce que l’offre augmente chaque jour. »

Les contraintes inhérentes au métier rendent ainsi difficile la visibilité. « C’est moins flash que le métier de cuisinier », admet M. Roy. « On ne voit jamais un boulanger à la télé. Ça serait plate ! Enfin, pas que ça serait plate, mais… Un steak, tu peux le cuire là. Un pain, il va falloir un processus de 24 heures avant [de voir le résultat], explique-t-il. Ce ne serait pas trop rentable pour la station de télé de faire une émission sur le pain. »

Quand Josée di Stasio a consacré un segment de son émission de télé à Automne, c’est justement le volet cuisine de l’endroit qui a été davantage développé à l’écran par Seth Gabrielese, l’autre partenaire aux commandes du commerce. « Ça serait illogique de leur part de [montrer] une recette de pain. On a trois ingrédients à mélanger. » (rires)

Photo: Dominique Lafond

Mais malgré une certaine absence de visibilité, l’art de la boulangerie se porte bien et bénéficie d’une conjoncture favorable. « Il y a eu un éveil envers le vin, envers la nourriture, la restauration ; il fallait un peu que le pain suive », avance Albert Elbilia, qui a commencé à observer le milieu de la boulangerie de près il y a environ sept ans, pour la rédaction de son livre Boulange et boustifaille publié en 2014. En 2015, les circonstances ont amené M. Elbilia à ouvrir sa boulangerie, Merci la vie, à Prévost, dans les Laurentides.

Dans le milieu, depuis aussi environ sept ans, Julien Roy remarque la même tendance. « Les gens sont de plus en plus curieux. On me parle de mes farines. Il y a sept ans, les gens ne savaient pas c’était quoi, de l’épeautre. Aujourd’hui, ils demandent d’où il vient. On aime ça, parce que c’est pour ça qu’on fait ce métier-là. »

« L’évolution du métier est superpositive, c’est une évolution incroyable, qui, selon moi, va perdurer vers la qualité », renchérit Martin Falardeau.

Une confrérie

Avec cet engouement grandissant, est-ce que la compétition entre les boulangers et les boulangeries s’accroît ? « Ce contre quoi on se bat, ce ne sont pas les autres boulangeries, dit M. Falardeau. C’est contre les habitudes d’achat des clients. » La majorité de la population s’approvisionne toujours à l’épicerie, reconnaissent les artisans.

« Plus il va y avoir de petites boulangeries qui essaient de bien faire les choses, plus on va en parler, soutient Julien Roy. Le monde me compare à Guillaume [de la boulangerie du même nom], à Marc-André Royal de la Bête à pain… Il n’y a pas de comparaison [à faire]. On fait tous du mieux qu’on peut. »

Depuis l’ouverture de Merci la vie, Albert Elbilia a été frappé par le sentiment de fraternité qui existe entre les boulangers. « Les gens s’entraident au lieu d’être méfiants, de protéger leurs secrets. C’est sûr que j’ai pas demandé à Martin Falardeau sa recette de levain, mais… La première fois qu’on est allés le rencontrer, on ne le connaissait pas du tout. Il s’est assis avec nous, il nous a donné des conseils. » Même expérience avec les gars d’Automne. « C’est spécial. Même si tu ne les connais pas, t’as quand même l’impression de faire partie d’une famille. C’est vraiment beau. L’être humain a vraiment besoin de collaborer. Ça m’impressionne à quel point c’est développé en restauration, en boulangerie, à Montréal », raconte celui qui était auparavant photographe et directeur artistique.

Martin Falardeau trouve naturel d’aider les nouveaux venus dans le milieu. « C’est parce que je suis le plus vieux [que j’ai aidé les autres] ! » répond-il humblement. Mais pour le boulanger, qui est dans le domaine depuis 1994 et qui a eu plusieurs commerces avant d’ouvrir La Meunerie urbaine en 2017 (La femme et le boulanger, Le Pain dans les voiles), cet esprit existe depuis longtemps.

« Ça part des origines [des boulangeries artisanales] au Québec. Il n’y a jamais eu de compétition », pense Martin Falardeau. Il raconte ses débuts, où « on était une gang de tripeux », sans formation, mais avec une passion sans égale pour le produit. « Ça a fait en sorte que ça a donné de bons boulangers, parce qu’on avait le désir de faire mieux tout le temps. En fin de compte, pour faire du bon pain, on a tous les mêmes ingrédients. Il n’y a pas de recette miracle : c’est la rigueur et la volonté de faire un bon produit [qui comptent]. »