Drame de Granby: les funérailles de la fillette célébrées aujourd’hui

Des centaines de personnes ont voulu rendre un dernier hommage à la fillette décédée dans d’horribles circonstances à Granby la semaine dernière.



Jeudi matin, elles ont pris place en l’église Saint-Eugène, située rue Laval Sud, pour assister aux funérailles de l’enfant de sept ans.



Le prêtre Serge Pelletier doit officier la cérémonie, qui fera place aux hommages et aux témoignages.



En tout, l’église peut accueillir jusqu’à 600 personnes. Mais s’il devait manquer de place dans la nef, des gens seront admis au sous-sol de l’église, où des écrans retransmettront la cérémonie en direct.



L’histoire de cette fillette, qui a succombé aux blessures qu’elle aurait subies après avoir été ligotée et séquestrée par son père et sa belle-mère, a secoué tout le Québec la semaine dernière.



Mercredi, des dizaines de personnes ont offert leurs condoléances à la famille lors de l’exposition de la dépouille de l’enfant au complexe funéraire du boulevard Pie-IX.