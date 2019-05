Le juge de la Cour suprême Clément Gascon a été porté disparu dans l'après-midi, selon la police d’Ottawa, qui a annoncé dans la soirée sur Twitter l'avoir retrouvé.



Le magistrat âgé de 59 ans avait été vu pour la dernière fois vers 13h20 sur la rue Wellington, à Ottawa, a fait savoir le corps policier sur Twitter. Il portait un habit noir et des lunettes.



M. Gascon est l’un des trois juges québécois de la plus haute instance judiciaire du pays. Il a été nommé à ce poste en 2014 par le premier ministre conservateur de l’époque, Stephen Harper.



Le magistrat était sur le point de prendre sa retraite de la Cour suprême. Il en avait fait l’annonce en avril dernier, précisant qu’il quitterait ses fonctions le 15 septembre prochain pour «des raisons personnelles et familiales».





