Projet de loi 21: le temps des audiences

Les consultations publiques sur le projet de loi 21, sur la laïcité de l'État, débutent après un mois de débats dans l'espace public. Le controversé projet de loi, déposé à la fin mars, vise à interdire le port de signes religieux par des employés de l'État en position d'autorité, dont les enseignants.

Les pro et les anti-projet de loi 21 se croiseront dès cette première des six journées de consultations. On y entendra par exemple l'organisme Pour les droits des femmes du Québec, qui juge que le projet de loi ne va pas assez loin. Le juge Charles Taylor, attendu en fin de journée, cherchera, au contraire, à dissuader le gouvernent d'appliquer cette loi.

Trente-six voix seront entendues d'ici le 16 mai.