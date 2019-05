À surveiller aujourd’hui?

Climat : changer la donne

Une coalition lance ce matin un «New Deal vert» avec des conférences de presse successives à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Le plan qui sera proposé vise à ce que le pays réduise ses émissions de gaz à effet de serre de moitié d’ici 2030, tout en créant des emplois de qualité et en rendant les communautés plus inclusives.

À Montréal, Dominic Champagne, instigateur du Pacte pour la transition, participera à l’annonce. La militante anishinaabe Carole Brazeau, le documentariste Will Prosper, le professeur de climatologie Damon Matthews, l’urgentologue Éric Notebaert et un représentant du groupe La planète s’invite à l’université seront également de la partie.