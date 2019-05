Quoi retenir de la fin de semaine?

Un nouveau chef libéral en 2020

On connaîtra l’identité du nouveau chef du Parti libéral du Québec (PLQ) à l’automne 2020. C’est ce qu’ont décidé les membres du parti, réunis en conseil général toute la fin de semaine, à Drummondville. Le successeur de Philippe Couillard sera choisi suivant un vote préférentiel, d’un maximum de deux tours. Les membres du parti seront appelés à classer en ordre de préférence, du premier au dernier, les candidats en lice.

Les ex-ministres Gaétan Barrette et Sébastien Proulx ont laissé entendre qu’ils pourraient se lancer dans la course. Ils se sont tous deux présentés comme des voix nationalistes au sein de leur parti et appellent à un changement de cap du PLQ sur les questions identitaires.

La question de l’interdiction du port de signes religieux a d’ailleurs été au centre des débats chez les libéraux, samedi. Et selon Dominique Anglade, ça ne fait que commencer.