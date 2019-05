Inondations: la situation semble se stabiliser au Québec

La situation semble s’être stabilisée samedi matin au Québec au chapitre des inondations.

Autre signe encourageant : les Forces armées canadiennes ont indiqué samedi, par voie de communiqué, qu’elles avaient observé « une réduction significative du nombre de tâches en lien avec son mandat actuel ».

Elles ont aussi fait savoir qu’elles reconfigureront le déploiement des militaires sur le terrain en coordination avec les autorités provinciales. Des groupes de militaires demeurent sur place à Gatineau, à Montréal et à Trois-Rivières. Ils sont « prêts à intervenir si des tâches critiques sont identifiées par leurs partenaires ».

À 10 h, la Sécurité publique ne rapportait aucun changement par rapport aux données publiées la veille. Ainsi, le nombre de résidences inondées était stable à 5383, celui des résidences isolées s’élevait encore à 3784 tandis que celui des personnes évacuées demeurait à 10 439.

L’Outaouais et les Laurentides étaient encore les régions les plus touchées par les inondations.

Dans les Laurentides, le nombre de personnes évacuées s’élevait à 6269, dont 5506 uniquement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en bordure du lac des Deux Montagnes, là où la rupture d’une digue naturelle a provoqué dimanche une importante inondation.

En Outaouais, les autorités recensaient 3320 personnes évacuées, dont 1932 à Gatineau, 338 à Mansfield-et-Pontefract et 291 à Pontiac.

À Laval et à Montréal, on comptait respectivement 390 et 200 personnes évacuées.