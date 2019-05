3 Pemba (Mozambique), 29 avril 2019 | Le Québec n’est pas le seul aux prises avec des inondations dévastatrices. En Mozambique, le territoire a été la proie de deux cyclones dans les dernières semaines. Le plus récent, «Kenneth», a été décrit comme étant le cyclone le plus puissant ayant touché l’Afrique, empirant la destruction causée quelques semaines auparavant par le cyclone «Idai». Selon un dernier bilan, «Kenneth» a fait 41 morts et a engendré près de 227 000 sinistrés, d’après l’Agence France-Presse. Vendredi, la Banque mondiale a annoncé débloquer 545 millions de dollars en aide aux pays touchés par ces cyclones, notamment le Mozambique, le Zimbabwe, et le Malawi. Emidio Jozine Agence France-Presse