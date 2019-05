La Croix-Rouge versera une aide de 600$ par famille aux sinistrés

La Croix-Rouge a récolté 3 millions dans son fonds d’urgence pour les sinistrés des inondations au Québec, ce qui permettra de remettre 600 $ par famille, celles ayant été les plus durement touchées. Le montant de 3 millions inclut l’aide du gouvernement, de même que les sommes versées par les particuliers et les entreprises. Les sommes seront remises aux familles qui se seront inscrites sur le site Internet de la Croix-Rouge. Le but de cette aide est de donner un répit aux sinistrés, a précisé le vice-président de la Croix-Rouge canadienne pour le Québec, Pascal Mathieu, tout en encourageant la population à continuer à donner généreusement. Selon les dernières données de la sécurité civile, on compte 10 067 personnes évacuées, 7172 maisons inondées et 3928 résidences isolées.