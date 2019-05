Le monde célèbre la liberté de la presse

La Journée mondiale de la liberté de presse, c’est aujourd’hui, le 3 mai. Et pour cette 26e célébration, c’est à Addis-Abeba qu’il faut poser le pied si on veut assister à la fête, sous forme de conférence. Sous l’égide de l’UNESCO, du gouvernement éthiopien et de l’Union africaine, on y discute de désinformation et du rôle des médias dans des processus de paix de réconciliation.

Au Québec, c’est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui mène les célébrations. Sa journée prend en réalité la forme d’une «semaine de la presse et des médias», avec des activités depuis le 29 avril.