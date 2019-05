Pas de nouvelles accusations contre le père et la belle-mère de l'enfant pour l'instant

Malgré le décès de la fillette de sept ans mardi à Granby à la suite des blessures qu’elle aurait subies en étant ligotée et séquestrée par son père et sa belle-mère, aucune nouvelle accusation n’a été portée pour l’instant contre le couple.

« [La mort de la fillette] est une conséquence importante qui va être effectivement considérée, mais il y a une analyse qui doit être faite des causes et des circonstances du décès, qui peuvent déterminer quels chefs ou non pourraient être portés éventuellement », a expliqué Jean-Pascal Boucher, porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le couple était attendu jeudi matin au Palais de justice de Granby pour son enquête sur remise en liberté. L’homme de 30 ans et la femme de 35 ans demeureront détenus jusqu’à la prochaine audience, qui a été fixée au 23 mai.

« Il y a encore des éléments de preuve qui doivent nous être transmis, par exemple le rapport d’autopsie. Alors, on doit prendre le temps de bien analyser l’ensemble du dossier au complet avant de prendre une décision sur la suite des choses », a affirmé Me Boucher.

Le couple a été arrêté et accusé mardi de séquestration. La belle-mère est aussi visée par une accusation de voies de fait graves. L’identité des accusés et de la jeune victime est protégée par un interdit de publication.

Les infractions qui pourraient s’ajouter à celles déjà portées pourraient aller de la négligence criminelle au meurtre, selon ce qu’a laissé entendre le DPCP.

Le père de la fillette a été le premier a être amené dans le box des accusés. Les cheveux ébouriffés, la tête basse, l’homme s’est avancé menottes aux poignets en évitant de faire face à la salle bondée.

Quant à la belle-mère, celle-ci est demeurée impassible, répondant simplement par un « oui » lorsque le juge lui a demandé si elle avait compris ses conditions de détention.

Rappelons que la fillette de sept ans a été découverte dans un état très critique lundi par la police après un signalement. Elle a été transportée rapidement à l’hôpital, où elle a finalement succombé à ses blessures le lendemain. L’enfant aurait été séquestrée et ligotée à son domicile, où elle vivait avec son petit frère, son père et sa belle-mère.