Il y aura une enquête publique sur la mort de la fillette de Granby

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a ordonné une enquête publique du coroner sur la mort de cette fillette de 7 ans à Granby des suites de mauvais traitements que lui auraient infligés son père et la conjointe de celui-ci.

Le directeur de la protection de la jeunesse de l’Estrie, Alain Trudel, est quant à lui relevé de ses fonctions, a indiqué le ministre délégué de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant. Comme il ne s’agit ni d’une démission ni d’un congédiement, il perçoit toujours son salaire.

Les deux ministres ont fait cette annonce lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale jeudi matin. Le premier ministre François Legault, qui s’est dit « en beau maudit », veut également entamer une « réflexion plus large » sur la protection de la jeunesse.

Voyez la déclaration de François Legault sur le drame survenu à Granby.

« Ça prend vraiment des monstres pour avoir fait ça, et c’est troublant aussi, et c’est révoltant de savoir qu’il y avait des personnes qui savaient, entre autres la Direction de la protection de la jeunesse », a-t-il commenté.

L’histoire de cette fillette, qui rappelle celle d’Aurore l’enfant martyre, a ébranlé tout le Québec mardi. Sa situation était bien connue de la protection de la jeunesse (DPJ), des milieux policier, scolaire, de la santé, et des organismes de soutien. Un tribunal a tout de même jugé, il y a un an, que la « solution la moins dommageable » pour elle était de rester avec son père et sa belle-mère, qui sont accusés de l’avoir maltraitée. Ils doivent comparaître une deuxième fois devant les tribunaux au cours de la journée.

Le père et sa conjointe sont déjà accusés de séquestration. La femme est également accusée de voies de fait graves.

« Il y a une réflexion plus large à faire, a affirmé M. Legault. Je vais vous donner quelques jours pour voir quelle forme ça pourrait prendre, mais on peut penser par exemple à la commission qu’on avait eue sur mourir dans la dignité parce qu’il y a des questions qui ne se posent, pas juste à la DPJ, quand on voit les décisions qui ont été prises par les tribunaux, quand on voit que l’école était au courant, comment ça se fait qu’on n’ait pas été capable de protéger cette petite fille-là, est-ce qu’il y a d’autres cas au Québec ? Donc, je veux qu’on regarde le dossier dans son ensemble. On est mûrs pour ça au Québec. »

Le ministre Carmant avait de la difficulté lors de son point de presse à préciser la séquence des événements qui ont mené à la suspension du directeur général de la DPJ de l’Estrie. Son attaché de presse a clarifié les faits en expliquant qu’Alain Trudel avait demandé à être relevé de ses fonctions à peu près au moment où le ministre a demandé sa suspension pour la durée de l’enquête.