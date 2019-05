L’Outaouais sous l’eau

La région de l’Outaouais, parmi toutes celles inondées, demeure encore dans un état d’alerte. La pluie la nuit, la pluie le jour ou… peut-être pas. Reste que, dans la ville de Gatineau, la population n’est pas au bout de ses peines.

La journée s’annonce calme côté précipitations, mais elle pourrait être une exception, puisque les jours suivants seront pluvieux. Dans le secteur d’Aylmer, on s’attend à ce que le niveau de l’eau monte de 16 cm, et de 33 à Gatineau. La région a jusqu’à ce jour reçu 164 mm de pluie, ce qui en fait un des printemps les plus mouillés.