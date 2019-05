Granby: la mort tragique d’une fillette secoue tout le Québec

Même si la fillette de sept ans décédée mardi à Granby était bien connue de la protection de la jeunesse, mais aussi des milieux policier, scolaire, de la santé, et des organismes de soutien, un tribunal a quand même jugé, en mai 2018, que la « solution la moins dommageable » pour elle était de rester avec son père et sa belle-mère, qui viennent d’être accusés de l’avoir maltraitée.

Après un signalement en début de semaine, la fillette a été découverte dans un état très critique par la police et transportée rapidement à l’hôpital. Elle aurait été séquestrée et ligotée dans son domicile, où elle vivait avec son petit frère, son père et sa belle-mère. Le couple a été arrêté et accusé mardi de séquestration, et un deuxième chef de voies de fait graves a été déposé contre la belle-mère. Ces accusations pourraient toutefois changer en raison de la mort de l’enfant depuis. L’homme de 30 ans et la femme de 35 ans seront d’ailleurs de retour au palais de justice de Granby jeudi. L’identité des accusés et de la jeune victime est protégée par un interdit de publication.

La fillette a en effet succombé à ses blessures et est décédée mardi, a confirmé le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, lors d’une conférence de presse mercredi. Il a précisé que l’enfant était connue de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l’Estrie depuis « le plus jeune âge » et que le dernier signalement à son sujet datait d’il y a quelques jours.

J’ai tenté de sonner l’alarme auprès de la Sûreté du Québec, qui m’a répondu que c’était déjà un dossier connu des services de la protection de la jeunesse. J’ai tenté plusieurs démarches pour sortir la jeune fille de son milieu familial, mais sans succès.

Son école avait également constaté son absence ces derniers temps et avait fait part, dans le passé, « des comportements problématiques » de l’enfant : opposition aux demandes des adultes, déformation de la vérité ou encore refus de s’alimenter.

Il y a pratiquement un an jour pour jour, sa pédiatre avait quant à elle signalé à la DPJ son inquiétude sur l’état « de détresse psychologique sévère » de la fillette, qui compromettait sa scolarisation et son développement global. Son père avait lui-même reconnu avoir besoin d’aide, se disant « parfois dépassé et à bout de moyens » et avouant même « avoir réalisé des interventions déraisonnables », peut-on lire dans des documents de cour, dont le Devoir a obtenu copie.

Il faut dire qu’elle grandissait dans un environnement difficile, où s’enchaînaient les disputes conjugales. Seulement en 2017, la police serait intervenue à au moins trois reprises au domicile de la jeune fille. « J’ai tenté de sonner l’alarme auprès de la Sûreté du Québec, qui m’a répondu que c’était déjà un dossier connu des services de la protection de la jeunesse. J’ai tenté plusieurs démarches pour sortir la jeune fille de son milieu familial, mais sans succès », raconte le coeur gros Karine Darcy, directrice de l’organisme Aide, conseils et assistance aux familles québécoises. Cette dernière avait été approchée par la grand-mère paternelle de la fillette, qui cherchait de l’aide et voulait obtenir sa garde.

Décrite comme une enfant « au court passé tumultueux et instable » dans des documents judiciaires, la victime grandissait depuis sa venue au monde dans ce qui a toutes les allures d’un climat toxique. Ses grands-parents paternels, sa mère et son père — séparés peu avant la naissance de son petit frère — se sont déchiré sa garde pendant des années.

Jusqu’à ses trois ans et demi, la fillette a été confiée à ses grands-parents paternels, ses parents étant jugés inaptes à s’occuper d’elle. Sa mère biologique souffrait notamment de sérieux problèmes de santé mentale. L’enfant a finalement été prise en charge par son père et sa nouvelle conjointe sur la décision du Tribunal. Une situation qui a toutefois provoqué de fortes tensions au sein de la famille.

En mai 2018, un juge de la Chambre de la jeunesse statuait notamment sur la garde de la fillette, dont le décès a secoué tout le Québec. Reconnaissant que « le père et sa conjointe ont besoin d’être outillés adéquatement pour intervenir auprès [de la fillette] », il a jugé que de la « maintenir dans ce milieu » était « la solution la moins dommageable pour la petite », peut-on lire dans le jugement. La DPJ avait recommandé que la garde soit confiée au père.

La belle-mère ne pouvait cependant pas se retrouver seule avec les deux enfants. En septembre 2017, elle avait déjà été accusée de voies de fait sur la fillette, qui avait fait les frais d’une dispute conjugale. Les deux adultes étaient alors intoxiqués par l’alcool. « C’est [la fillette] qui a appelé les policiers au dépanneur avec son papa et son [petit frère]. » La belle-mère a finalement plaidé coupable en juillet 2018.

Dans sa dernière année de vie, l’enfant de 7 ans s’était refermée sur elle-même, selon les intervenants et adultes qui gravitaient autour d’elle. « Sa condition est en chute libre. Même la médication n’a aucun effet sur ses comportements », note le juge de la Chambre de la jeunesse.

« Outré » par toute cette histoire, le ministre Lionel Carmant a annoncé mercredi après-midi la tenue de trois enquêtes différentes pour mieux comprendre la fin « tragique » de l’enfant. En plus de l’enquête criminelle menée présentement par la police, M. Carmant a demandé à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse d’enquêter sur ce cas, ainsi qu’une analyse des interventions du CIUSSS de l’Estrie, de qui relève la DPJ.

« Les résultats auxquels on fait face, clairement, montrent qu’il y a eu des problèmes dans la gestion du dossier », a-t-il déclaré. Plus tôt ce matin, il avait déjà parlé de failles dans le système, en évoquant le fait que les listes d’attente pour les services de la DPJ sont longues en Estrie. Plus de 400 dossiers sont actuellement en attente dans cette région. « Je ne comprends pas comment un enfant qui a été retiré de l’école et dont les grands-parents ont tenté de signaler la situation n’a pas été pris en charge par le réseau », a poursuivi M. Carmant.

Ne pouvant s’étendre sur le sujet, devant respecter la confidentialité du dossier qui fait l’objet d’une enquête, le directeur de la DPJ de l’Estrie a défendu les intervenants sociaux de son secteur lors d’une conférence de presse. « L’ensemble de nos intervenants a la mission des enfants tatouée sur le coeur », a souligné Alain Trudel. Et bien qu’il comprenne la colère que peuvent ressentir certains — se disant lui-même « ébranlé » —, il a appelé les citoyens à ne pas sauter aux conclusions trop rapidement, en faisant des liens hasardeux entre le drame et la longue liste d’attente pour le traitement des signalements. « 400 dossiers, c’est toujours trop élevé, c’est énorme. La moyenne devrait être de 40 à 50 dossiers [en attente]. Mais c’est le cas partout au Québec en ce moment », a-t-il conclu.



