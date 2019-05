Les cigarettes seront uniformes et les paquets bruns, selon Santé Canada

Les paquets de cigarettes au pays seront bientôt tous bruns, histoire de les rendre les moins attrayants possible. Cela fait partie des nombreuses mesures incluses dans la nouvelle réglementation de Santé Canada, annoncée mercredi. Le ministère fédéral ne s’arrête pas là : à peu près toutes les décorations seront prohibées à l’intérieur comme à l’extérieur des paquets.

Ceux-ci devront être d’un brun « terne et mat », la couleur la moins attrayante et qui incite le moins à l’achat selon les expériences menées dans d’autres pays, comme l’Australie. Les écritures ne pourront être que grises, et tout sera prescrit comme la taille du caractère et même la police. Les boîtes devront être rectangulaires, sans arêtes arrondies.

Les avertissements de santé vont toutefois y demeurer, incluant les images d’organes détériorés par la cigarette et la nicotine. Les cigarettes elles-mêmes ne pourront être que blanches, avec un filtre blanc ou ressemblant au liège. Pas question d’y mettre de la couleur, ou même la marque du fabricant. Bref, toute tentative de fabricants de tabac d’identifier leurs produits semble avoir été annihilée.

L’objectif est de rendre tous les emballages et les produits de tabac « neutres et normalisés », précise Santé Canada. Ultimement, en rendant les paquets moins attrayants, Santé Canada espère décourager les fumeurs, surtout les jeunes.

Le ministère rappelle que le tabac demeure la principale cause évitable de décès prématurés et de maladies au Canada. Il y a plus de 4 millions de Canadiens qui consomment encore du tabac, soit environ 17 % de la population du pays. La Stratégie canadienne sur le tabac vise à réduire le taux de tabagisme au Canada à moins de 5 % d’ici 2035.

« Nous avons respecté notre promesse de mettre en place un emballage neutre sur les produits du tabac. Les preuves sont concluantes : l’emballage neutre est un moyen efficace de faire baisser les taux de tabagisme, surtout chez les jeunes. C’est une priorité pour nous de réduire le taux de tabagisme pour l’ensemble de la population canadienne », a déclaré par communiqué la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

La Société canadienne du cancer appuie complètement la réglementation. « L’emballage neutre des produits du tabac protégera les jeunes, réduira la consommation de tabac et sauvera des vies », a pour sa part déclaré Rob Cunningham, analyste principal des politiques au sein de la société. Cette réglementation sera la plus efficace au monde, affirme-t-il.

L’enthousiasme est similaire chez l’organisme Coeur + AVC qui qualifie la nouvelle réglementation d’« audacieuse ».

Il fait remarquer que la taille des cigarettes fera elle aussi l’objet de restrictions : les cigarettes minces et ultraminces seront interdites. « Ces dernières ont été mises sur le marché spécialement pour les jeunes femmes et sont perçues à tort comme moins nocives pour la santé en raison de leur forme plus petite et délicate », soutient-il dans son communiqué distribué mercredi.

« Notre prochain défi est le vapotage. L’utilisation de la cigarette électronique par les non-fumeurs menace les progrès que nous avons accomplis pendant des décennies de lutte contre le tabagisme et risque de créer une nouvelle génération dépendante à la nicotine. Coeur + AVC attend la mise en place d’une réglementation stricte pour combattre l’augmentation du taux de vapotage chez les jeunes », a ajouté Yves Savoie, chef de la direction nationale de Coeur + AVC.

Mais l’annonce n’a pas fait que des heureux. Le Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs dénonce le fardeau additionnel que la nouvelle réglementation va leur imposer. Selon lui, ces emballages neutres vont favoriser la contrebande. « En l’absence de tout élément de marque, il sera très difficile pour les détaillants, les consommateurs et les forces de l’ordre de distinguer les produits légaux de ceux qui ne le sont pas », estime Anne Kothawala, présidente directrice générale du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs.

Quant à Imperial Tobacco, l’un des plus importants fabricants au Canada, il remet en question les assises de la nouvelle réglementation. « Les expériences menées dans d’autres pays démontrent non seulement que le paquet neutre ne modifie pas le comportement du consommateur, mais qu’il alimente le marché du tabac illicite déjà florissant », s’est indigné Eric Gagnon, directeur des affaires corporatives et réglementaires de l’entreprise.

La réglementation prendra effet selon un échéancier déterminé. La plupart des mesures, comme celle imposant le paquet brun, seront en vigueur le 9 novembre 2019 pour les fabricants et le 7 février 2020 pour les détaillants.