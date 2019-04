Des sinistrés pourront réintégrer leur domicile mardi

Les sinistrés de certaines zones évacuées après la rupture d’une digue pourront réintégrer leur domicile à partir de mardi, a annoncé la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

« Je lève l’ordre d’évacuation à partir de mardi à compter de 16 h », a indiqué la mairesse Sonia Paulus, lundi soir.

Les sinistrés qui pourront regagner leur domicile sont ceux qui résident à l’est de la 21e avenue, au sud du chemin d’Oka, à l’ouest de la 30e avenue, au sud de la rue Louise ainsi que dans le quadrilatère formé entre la 32e et la 45e avenue, et entre la rue Louise et la rue Provost.

Ils devront présenter une pièce d’identité et recevoir l’autorisation du service de sécurité incendie avant de réintégrer leur domicile, a précisé la mairesse.

En ce qui concerne la zone située entre la 22e avenue et la 29e avenue, au sud de la rue Louise, l’ordre d’évacuation est maintenu.

Plus de détails à venir.