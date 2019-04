Une digue cède à Sainte-Marthe-sur-le-Lac: plus de 5000 personnes évacuées

Plus de 5000 personnes ont été évacuées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, où une digue a cédé sur l’heure du souper samedi soir forçant l’évacuation obligatoire de 2600 résidences.

L’eau a monté si rapidement dans un secteur d’une cinquantaine de rues qu’on pouvait apercevoir des voitures complètement submergées dimanche matin, selon ce qu’a indiqué le sergent Daniel Thibaudeau de la Sûreté du Québec (SQ) qui était sur place. L’eau a même atteint les fenêtres au rez-de-chaussée à certains endroits.

Il y a donc eu des sauvetages in extremis, selon le sergent Thibaudeau, qui a reconnu que des vies ont été sauvées, sans rentrer dans les détails.

La SQ a eu recours à un véhicule amphibie pour pouvoir procéder rapidement à l’évacuation des gens. Le premier ministre François Legault a indiqué dans un gazouillis sur Twitter que des soldats de l’armée canadienne étaient aussi sur les lieux.

Le travail d’évacuation de la SQ se poursuivait dimanche matin, notamment avec des embarcations. Le service héliporté de la Sûreté du Québec avait aussi été mis à contribution.

Plus de 200 policiers étaient toujours sur place, notamment pour assurer la sécurité des lieux. Ils effectuaient aussi du porte-à-porte afin de s’assurer que tout le monde avait quitté leur résidence. Il n’y a pas eu de blessés et personne ne manquait à l’appel en matinée.

Les ordres d’évacuation obligatoire touchent aussi maintenant les résidents d’une centaine de rues à l’ouest de la 26e avenue du Domaine jusqu’à la rue Louise qui se trouve plus au sud. Le porte-à-porte des policiers peut toutefois s’y faire à pied.

Les sinistrés ont été dirigés vers l’aréna de Deux-Montagnes, dans la municipalité voisine, où de l’information, de l’hébergement et des services d’urgence sont offerts. Des bénévoles de la Croix-Rouge étaient sur place.

Dans le dernier bilan de la Sécurité publique, à 8 h 15 dimanche, 5584 résidences étaient inondées et 3188 autres étaient isolées au Québec. Le nombre de personnes évacuées s’élève à 7686. Les régions des Laurentides, de l’Outaouais, de la Montérégie et de la Mauricie sont les plus frappées par les inondations.