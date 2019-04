Évacuation d’urgence à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Une digue a cédé dans un quartier de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans les Laurentides, près du lac des Deux Montagnes, nécessitant l’évacuation d’urgence de plusieurs centaines de personnes selon la Sûreté du Québec (SQ).

Vers 20 h, la SQ a annoncé qu’elle déployait 50 policiers et un hélicoptère en assistance aux autorités locales pour procéder à l’évacuation des résidents touchés et une heure plus tard, le corps de police annonçait que 40 policiers supplémentaires se joindraient à ceux déjà déployés.

La digue qui a cédé se trouvait au bout de la 27e avenue.

Vers 20 h, via son compte Facebook, la Ville demandait aux citoyens « de ne pas utiliser leurs toilettes jusqu’à nouvel ordre en raison du potentiel de refoulement. »

Un photographe de La Presse canadienne a constaté qu’il y avait une centaine de véhicules d’urgence sur les lieux et que l’électricité était coupée dans le secteur.

D’autres détails suivront.