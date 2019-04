Quoi surveiller cette fin de semaine?

Shinzo Abe au Canada

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, recevra son homologue japonais, Shinzo Abe, cette fin de semaine. Au-delà du souper officiel et de la visite du parlement à Ottawa, les deux hommes auront beaucoup à se dire. Au cœur des discussions : le prochain Sommet du G20 à Osaka, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, la relation bilatérale entre le Japon et le Canada, mais aussi la promotion de la démocratie et de la primauté du droit à travers le monde.