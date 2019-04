Gilbert Rozon demande un procès devant juge et jury

Accusé de viol et d’attentat à la pudeur, l’ancien magnat de l’humour Gilbert Rozon subira son enquête préliminaire cet automne.



L’audience a été fixée au 12 novembre. Le fondateur de Juste pour rire devra dorénavant être présent lors des futures procédures au palais de justice de Montréal.



M. Rozon est accusé de viol et d’attentat à la pudeur pour des gestes qu’il aurait commis il y a 39 ans, alors qu’il était âgé de 24 ans. Selon l’acte de dénonciation déposé en décembre dernier, les événements se seraient produits entre le 1er juin et le 21 septembre 1979 à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

D’autres détails suivront.