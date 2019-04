Qui jouera dans le prochain James Bond ?

Si l’on sait déjà que l’acteur Daniel Craig jouera pour une cinquième fois (et normalement la dernière) le rôle du célèbre espion britannique James Bond, on connaîtra demain l’ensemble de la distribution du 25e opus de la série. Dans l’attente du grand dévoilement, les médias britanniques s’en donnent à coeur joie. Certains avancent que l’actrice française Léa Seydoux pourrait faire partie du prochain épisode réalisé par Cary Fukunaga, elle qui avait déjà endossé le costume de Madeleine Swann dans Spectre. Les acteurs britanniques Ben Whishaw et Ralph Fiennes pourraient aussi être de retour dans les nouvelles aventures de 007. Verdict demain !