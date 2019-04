Le traitement des femmes autochtones par la police est soumis à l’ONU

New York — L’état des relations entre les femmes autochtones du Canada et les services policiers est soumis à l’examen d’une instance des Nations unies (ONU). Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), est à New York, où ont lieu les travaux de la 18e session de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies. Il affirme que les femmes des Premières Nations du Canada sont victimes de discrimination de la part des services de police. Ghislain Picard est accompagné à New York d’Adrienne Jérôme, la chef de la Première Nation de Lac-Simon, en Abitibi-Témiscamingue, qui ajoute que plusieurs femmes ne croient plus au système de justice qui les a trahies et qui n’a pas su les protéger.