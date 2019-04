Autonomie, motivation et performance: les succès du leadership participatif

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Lorsque les besoins de base d’un employé sont comblés, c’est la culture au sein de l’équipe qui motive les gens à rester. Un leader qui est attentif aux besoins des membres de son équipe et qui permet une certaine liberté décisionnelle s’assure-t-il de préserver un climat de travail engageant et motivant ? Largement implanté dans le secteur des technologies de l’information (TI), le leadership participatif semble donner raison à cette approche, où autonomie rime avec performance.

Selon Maryse Laurendeau, titulaire d’un baccalauréat en psychologie, d’un certificat en enseignement et d’un MBA, le leadership participatif est celui qui rend les gens le plus heureux. « C’est le style de leadership qui a le plus d’impact sur la motivation intrinsèque, avance-t-elle. La technique du bâton et de la carotte ne fonctionne plus. On parle aujourd’hui d’autonomie, de maîtrise et de sens. Le leadership participatif agit directement sur ces trois éléments. Les gens ont leur voix dans les processus, on sollicite leurs compétences, leur avis. »

Et si on changeait de style ?

Relativement nouveau comme concept, le leadership participatif succède aux autres types de leadership autrefois considérés comme les plus appropriés. Cette évolution dans les approches de gestion est tout à fait normale, selon Mme Laurendeau : « Les études nous permettent de mieux comprendre l’être humain au travail. Cela fait en sorte qu’on s’adapte et évolue dans notre façon de gérer les équipes. Ainsi, si on souhaite une équipe où les gens sont à la fois heureux et performants, on se rend compte qu’il faut parfois changer d’approche. »

Ainsi, il est essentiel pour le gestionnaire de remettre en question, au fil du temps, son style de leadership et la façon avec laquelle il dirige son équipe. Ce qui était bon et satisfaisant hier ne le sera peut-être plus demain. Bien entendu, certains signes ne mentent pas et forcent le dirigeant à voir la réalité face : « Concrètement, on peut commencer par se questionner sur son taux de roulement et comparer celui-ci aux moyennes du milieu. Et puis, est-ce que les gens sont bien ici ? Quel est le climat général dans l’équipe ? Quel niveau d’engagement y retrouve-t-on ? » questionne par exemple Mme Laurendeau.

À la suite de cette autoévaluation, certains gestionnaires auront envie de tester le modèle de leadership participatif. Pour commencer, le dirigeant peut tout simplement proposer deux ou trois scénarios lorsqu’une décision doit être prise au lieu d’imposer une solution, et ainsi amorcer un virage vers une approche plus participative. Graduellement, l’équipe gagnera en confiance et en autonomie : « D’un côté, le leader y va de façon progressive en guidant les premières réflexions, et de l’autre, les employés contribuent au processus décisionnel », résume Mme Laurendeau.

Les forces et limites du modèle

Si l’idée d’avoir une équipe autonome, heureuse, compétente et motivée fait rêver, il faut savoir que le leadership participatif a aussi ses limites et ne peut être appliqué à tous les contextes, d’autant plus qu’il requiert un certain niveau de maturité dans l’équipe. Et cela demande d’avoir un leader à l’aise avec les concepts de participation et de démocratie, et capable de répondre aux interrogations des membres de son équipe. « En tant que leader participatif, on demande l’avis des gens et on s’expose à la critique, prévient la conseillère. Il faut accepter de se faire remettre en question et faire preuve d’humilité. »

Ce ne sont donc pas tous les milieux qui se prêtent au style de gestion participative et bien souvent, c’est le contexte qui définit le type de leadership à utiliser. Par exemple, en situation de crise, il ne sera pas nécessairement approprié d’utiliser le leadership participatif : « Ce n’est pas efficient, ce n’est pas ce dont les gens ont besoin, ajoute Mme Laurendeau. Par ailleurs, dans un contexte où ça va bien et que l’équipe a une bonne cadence, le leadership participatif a un grand effet mobilisateur. »

Pour certains gestionnaires, le risque de donner trop de latitude et de pouvoirs à l’équipe inquiète. A contrario, les Netflix et Google de ce monde et quelques entreprises d’ici appliquent la notion de vacances illimitées ou encore d’allocation de dépenses sans restriction, sauf celle de toujours agir dans l’intérêt de l’entreprise. « Ceux qui mettent ces approches en place responsabilisent beaucoup les gens, c’est le principe du leadership participatif, rappelle Mme Laurendeau. Et ça fonctionne. Mais pour en arriver là, il faut bâtir une culture organisationnelle adéquate. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, d’autant plus que certains milieux ne s’y prêteraient tout simplement pas. »

Un leadership participatif chez nous ?

L’organisation gagne sans contredit à avoir des employés motivés et engagés, et Mme Laurendeau est d’avis que ces derniers tirent tout autant d’avantages à travailler accompagnés par un leader participatif : « Celui-ci amène les gens à créer des interrelations entre les équipes ou entre les départements. Les employés développent leur réseau et dans le cas de grandes organisations, c’est à la fois une façon de se faire connaître, mais aussi de voir quelles sont les autres opportunités ailleurs dans l’entreprise. Un leader participatif accepte de perdre un bon joueur si la contribution de cette personne peut être encore plus grande dans un autre département. »

Les industries dans lesquelles l’attraction de la main-d’oeuvre est un défi sont forcées d’adopter cette gestion participative si elles souhaitent limiter l’impact d’une pénurie sur leur bon fonctionnement. Toutefois, Mme Laurendeau remarque que dans les secteurs où l’on est plus indépendant, on tarde à utiliser cette approche. La conseillère qui intervient autant dans le public que dans le privé rappelle que même si la culture de l’organisation ne valorise pas le leadership participatif, des initiatives à plus petite échelle peuvent être déployées par des gestionnaires qui souhaitent découvrir tout le potentiel de cette approche inclusive et démocratique.