La gestion des conflits: le vrai test d’un leader

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

C’est dans l’adversité que l’on connaît ses amis. Un proverbe qui pourrait facilement s’appliquer au monde du travail, où les situations de conflit révèlent au grand jour les compétences (ou les lacunes) en leadership des gestionnaires.

Mauvaise gestion des émotions entre collègues, promotions jugées non méritées par d’autres membres de l’équipe, visions irréconciliables entre deux gestionnaires, promesses non tenues… ce ne sont pas les conflits qui manquent en entreprise.

Et c’est particulièrement lorsque ça va mal que les attentes des employés envers leur gestionnaire sont élevées, note Mylène Pellerin, coach, facilitatrice et formatrice en entreprise. Or, ces attentes ne sont pas toujours satisfaites : 50 % des individus quittent leur emploi pour s’éloigner de leur gestionnaire, montrait une étude de 2015 de la firme de recherche américaine Gallup.

Parmi les principales erreurs que Mme Pellerin observe, l’évitement, c’est-à-dire ne pas affronter le problème, soit en n’en parlant pas, en ne le voyant pas ou en ne le prenant pas en main, est l’un des comportements les plus néfastes. Il compterait pour 25 % des absences pour cause de maladie, selon le Régime de pension du Canada.

«C’est le cas, par exemple, d’un président qui s’absente plus souvent en raison d’un conflit entre deux vice-présidents, ou encore d’un gestionnaire qui ne convoque pas les employés qui ne s’entendent pas pour en discuter en se disant qu’ils le géreront entre eux comme des adultes, illustre-t-elle. Ce sont tous des comportements que les employés remarquent et jugent sévèrement, en plus de remettre en question les compétences du gestionnaire. »

D’autres, encore, sont informés de la situation et mettent en place des solutions, mais sans les communiquer, donnant ainsi l’impression de ne rien faire.

« Une autre erreur fréquente consiste à ne pas admettre qu’on ne sait pas comment s’y prendre pour régler un problème, mentionne Mylène Pellerin. On ne veut pas montrer de faiblesses pour préserver son ego, alors que c’est pourtant hautement apprécié chez les autres. »

En admettant son impuissance, un dirigeant pourra ensuite trouver les ressources pour pallier ses manques : un geste qui résonnera auprès des employés, qui sentiront que la situation progresse. D’ailleurs, mieux vaut connaître ses limites lorsqu’on dirige. « On ne se laissera alors pas déstabiliser si on se les fait souligner, et cela montrera à la fois de la transparence et de l’accessibilité. »

Des simples désagréments aux départs en bloc

Au fil des années, Mylène Pellerin a établi une échelle de gradation des conflits, allant de la simple tension qui génère quelques altercations et froids entre collègues, pour culminer vers la crise où les gens décident carrément de démissionner, ou encore se font montrer la porte.

« La première étape est très importante pour éviter que ça dégénère, souligne-t-elle. Elle repose sur la détermination de la tension pour ensuite discuter avec la personne concernée et adapter son comportement problématique. »

C’est lorsque les employés commencent à cesser de collaborer entre eux que l’on se dirige tout droit vers la véritable crise si on ne prend aucune mesure pour stopper l’hémorragie.

« En cas de crise où une personne menace de partir, les employeurs sont souvent indécis quant à la façon de gérer une telle situation, soutient-elle. Ils se demandent si ça vaut la peine de payer une ressource à l’externe pour régler le problème ou s’ils ne devraient pas mieux la congédier pour en embaucher une nouvelle. »

Or, le recrutement vient aussi avec son lot de « dépenses », de l’affichage de postes à la formation. De plus, cela peut prendre jusqu’à six mois avant de trouver la bonne personne et que celle-ci soit fonctionnelle, ajoute-t-elle.

« Les gestionnaires devraient plutôt se demander s’ils souhaitent vraiment aller au fond des choses », mentionne celle à qui on fait souvent appel à la deuxième et à la troisième étape d’un conflit.

« Et dans la grande majorité des cas, la réponse est oui. »

De plus, les conflits croissent avec le nombre d’employés, affirme-t-elle. Un sondage Dare de 2013 révélait qu’il existe 41 % de probabilités de conflits dans une entreprise de 50 employés et plus. « Les entreprises en croissance oublient souvent de se pencher sur cette réalité, puisque toute leur attention est dirigée vers la stratégie de développement et d’embauche, explique-t-elle. Mais de ne pas le prévoir, ça coûte parfois aussi cher que de perdre une occasion d’affaires. »

Ainsi, une heure passée à gérer un conflit retarde en moyenne de trois heures l’avancement d’un projet, estime le centre américain de recherche en construction et en formation CPWR.

Le leadership, qu’une affaire de gestionnaires ?

Si le leadership fait partie du rôle des dirigeants, ils ne sont pas les seuls à pouvoir en faire preuve. « Les employés ne donnent pas beaucoup de chances, explique la coach en entreprise. Ils doivent travailler leur ouverture et leur flexibilité et accepter que de devenir un leader, c’est un processus évolutif. »

Elle recommande de laisser passer trois mois pour constater les améliorations. « Il se peut que ça n’aille pas aussi vite qu’on le veuille, mais il faut également réussir à voir les bons coups qui sont faits au fil du temps. »

Dans un monde idéal, mentionne-t-elle, chacun se responsabiliserait pour régler un conflit. « Les employés devraient aussi avoir les outils, comme individus, pour gérer ce type de situation et adopter des stratégies pour les désamorcer, plutôt que de toujours attendre que quelqu’un d’autre le fasse à leur place. »