Concours ARISTA: 10 jeunes leaders sous les projecteurs

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Les grands gagnants de la 42e édition du concours provincial ARISTA seront connus le 28 mai prochain, à l’occasion d’un gala organisé au Marché Bonsecours de Montréal.

Lorsqu’elle se joint à l’entreprise GSI Prestige en 2006, Katherine Clerdonna possède deux atouts : de l’ambition et une grande vision. Aujourd’hui directrice générale de la compagnie, elle est une femme d’affaires créative et pragmatique, une communicatrice efficace et une négociatrice habile. La jeune femme croit aussi à l’importance de redonner. Elle joue le rôle de mentor auprès de jeunes, qu’elle aide à prendre conscience de leur plein potentiel et à l’exploiter. Elle figure parmi les finalistes du concours provincial ARISTA 2019 dans la catégorie Jeune cadre du Québec.

Sébastien Cantin est designer graphique. Originaire de la Rive-Sud dans la région de Québec, il voue une passion à l’illustration et à la bande dessinée qui l’amène à suivre des études en arts plastiques. Dans le milieu du graphisme depuis une quinzaine d’années, il a travaillé dans de nombreuses agences de design à Vancouver et à Montréal, et pour une panoplie de clients et des mandats variés. Installé depuis 2012 à New Richmond en Gaspésie, il exerce désormais en tant que travailleur autonome. C’est dans cette catégorie qu’il concourt, espérant en être le lauréat le 28 mai prochain.

Aude Lafrance-Girard est la directrice générale de l’hôtel Château Laurier Québec, de l’hôtel Château Bellevue et du George V services banquets et traiteur. Elle prend ainsi la suite de son grand-père Robert Girard et de son père Alain, avec lequel elle dirige aujourd’hui les établissements jusqu’à ce qu’elle soit prête à assumer seule ces fonctions. Elle concourt dans la catégorie Jeune repreneur du Québec.

Présidente et cofondatrice de Noctura, Miriam Bard-Dumont est appréciée pour ses idées novatrices et sa capacité à les mettre en place. Rassembleuse, elle possède aussi une créativité et une énergie contagieuses. Elle tentera de remporter le prix dans la toute nouvelle catégorie Jeune leader techno-créatif du Québec.

500 candidatures

Ces quatre personnes font partie des trente finalistes de la 42e édition du concours provincial ARISTA, présenté par BMO Groupe financier, qui chaque année récompense et met en valeur les personnalités prometteuses de la relève québécoise dans le milieu des affaires. Trente jeunes finalistes, âgés de 18 à 40 ans, qui se distinguent par leur leadership et leur sens de l’innovation sur le plan professionnel ainsi que par leur engagement dans la communauté.

Lors de chaque édition, environ 500 candidatures sont reçues. Elles sont départagées par un jury composé de 75 membres et présidé cette année par Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia.

« Arrivé ici il y a 30 ans, indique-t-il, je sais que le Québec est un terrain propice à l’entrepreneuriat, mais j’ai appris que la réussite exige aussi une grande détermination. C’est pourquoi je tiens à féliciter d’avance tous les candidats qui se démarquent par leur persévérance, leur engagement et leur grande contribution à la vitalité de notre société. »

Un prix Coup de coeur sera également remis au finaliste ayant reçu le plus grand nombre de votes du public sur le site Internet du concours (arista.jccm.org/finalistes). Le gagnant remportera un voyage à la Baie-James.