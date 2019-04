Le Canada, «champion de la nature»

Aujourd’hui et jeudi, le gouvernement fédéral sera l’hôte du « Sommet des champions de la nature ». La rencontre réunira des acteurs de partout au monde, issus autant de gouvernements que d’entreprises et de la philanthropie ; des participants autochtones comme des organismes des Nations unies. Peu d’informations ont été diffusées au préalable à propos de cet événement organisé à Montréal. Le gouvernement fédéral avait annoncé dans un communiqué que la rencontre « donnera l’occasion d’établir de nouveaux partenariats et permettra aux participants de faire des annonces importantes sur la nature », sans développer davantage.

On sait par contre que la ministre fédérale de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, profitera de son passage dans la métropole pour faire une annonce au sujet de la protection « d’importants habitats naturels au Québec ».